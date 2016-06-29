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Я ищу… (Например, Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE (NN-SM221WZPE))
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      Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE (NN-SM221WZPE)

      Код товара 41678
      7 отзывов
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        Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE (NN-SM221WZPE) фото 1
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        Товар закончился
        1 999грн
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        Характеристики Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE (NN-SM221WZPE)

        Артикул: NN-SM221WZPE
        • ТипОбычная (соло)
        • Функции и возможностиРазморозка
        • Общий объем, л20 л.
        • ГрильНет
        • Мощность, Вт800
        • Тип управленияМеханическое
        • МодельNN-SM221WZPE
        • Мощность грилянет
        • Гарантия, мес.24
        • ДисплейНет
        • Внутреннее покрытиеЭмаль
        • Диаметр поддона, мм255
        • Защита от детейЕсть
        • КонвекцияНет
        • Вес11
        • Габариты25,8х44,3х34 см
        • Цветбелый + черный
        • Цвет (основной)Белый
        • Штрихкод5025232626205

        Описание Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE (NN-SM221WZPE)

        Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE экономит время и энергию, сохраняет витамины и минеральные вещества, а приготовленные в ней блюда выглядят более свежими и аппетитными, чем приготовленные на плите. 

        Замороженные продукты оттаивают в ней быстрее, заранее приготовленные блюда подогреваются в одно мгновение и без потери полезных веществ. Размораживание, приготовление, разогревание, - если кто-то думает, что микроволновая печь может делать только это, тот плохо знаком с этим прибором! Например, рыбные блюда или нежные овощи, приготовленные в микроволновой печи, будут обладать особенно деликатесным вкусом, тушеное мясо приобретет необыкновенно нежный вкус, у загущенных мукой или крахмалом соусов никогда не появятся комки, а яичный желток, которым вы заправите блюдо, никогда не свернется. Однако лучше всего, конечно же, убедиться в этом самому!

        Отзывы и вопросы Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE (NN-SM221WZPE)

        Отзывы и вопросы про: Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE (NN-SM221WZPE)
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        Самый популярный отзыв
        29.06.16 04:56
        4Хорошо
        Panasonic в целом по качеству не плохая, опять же функции все есть стандартные для таких печек, механическое управление, брал такую, потому что читал что они более надежны, лучше переносят разные перепады, скачки энергии и прочее, доволен ее работой, пища получается полностью равномерно разогретой, внутри покрыто специальной эмалью.
        Достоинства: не плохой функционал, мощность, внутрненнее покрытие.
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        15.01.19 15:45
        5Супер
        выбрала микроволновую печь Panasonic за относительно небольшую цену и сборку ( сборка Белорусская), не шумная, разогревает хорошо,надеюсь, что долго будет служить.
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        23.05.16 23:33
        5Супер
        Мікрохвильова піч завжди потрібна річ в будинку! Брали цю, щоб можна було вставляти велику тару і щоб можна було готувати дичину цілком. Працює швидко, потужна, але при цьому не вимагає багато електрики, дуже економна. Після того, як таймер закінчить відлік, вона пищить і дає знати, що фініш. Є різні режими готування, розморожування і просто підігрів.
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        27.02.16 14:12
        5Супер
        Одна из самых не дорогих, но не в ущерб качеству, все таки это panasonic, очень простое управление, в ней мало электроники, поэтому ломаться принципе особо нечему, надежная, не плохо греет, можно даже картошку в ней приготовить, правда подождать придется подольше, по сравнению со старой эта намного лучше и быстрее греет, правда слишком белая, мыть её не просто.
        Достоинства: простота управления, мощно греет, разные режимы.
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        7.12.15 05:02
        5Супер
        Данную модель от Panasonic брали только потому что показалась нам одной из самых дешевых микроволновых печей, объем печи не большой, но покупалась для не каких то серьезных задач, для банального подогрева пищи или чая иной раз) Управление интуитивно понятно, не думаю что вызовет трудности даже у дилетантов.
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        31.10.15 17:23
        4Хорошо
        Микроволновка Panasonic NN-SM221WZPE подойдет тем, кто не требует экстраординарных функций от микроволновых печей. Когда, как и нам, не нужно больше, чем разогрев, разморозка или готовка несложных блюд. Наша прошлая(тоже сама обычная) сломалась, поэтому решили купить новую. В сравнении с прошлой, работают приблизительно одинаково, нас устраивает. Без излишеств, но цена доступная.
        Достоинства: Недорогая, простая в использовании
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        31.08.15 21:48
        5Супер
        Решила написать краткий отзыв - микроволновка нас полностью устраивает. Хватает, что б не только быстро подогреть покушать, но и разморозить продукты. Очень тихая, Удобные режимы работы.
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