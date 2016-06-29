- ТипОбычная (соло)
- Функции и возможностиРазморозка
- Общий объем, л20 л.
- ГрильНет
- Мощность, Вт800
- Тип управленияМеханическое
- МодельNN-SM221WZPE
- Мощность грилянет
- Гарантия, мес.24
- ДисплейНет
- Внутреннее покрытиеЭмаль
- Диаметр поддона, мм255
- Защита от детейЕсть
- КонвекцияНет
- Вес11
- Габариты25,8х44,3х34 см
- Цветбелый + черный
- Цвет (основной)Белый
- Штрихкод5025232626205
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Отзывы и вопросы Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE (NN-SM221WZPE)